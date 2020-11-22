Теннисист Медведев заработал больше $1 млн менее чем за неделю

Российский теннисист Даниил Медведев заработал более $1 млн призовых менее чем за неделю.

На этой неделе россиянин одержал четыре победы на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

За каждую победу в группе теннисисты получают $153 тыс., столько же им положено за само попадание на турнир. За победу в полуфинале призовые составляют $402 тыс.

Таким образом, Медведев заработал $1 млн 14 тыс.

Недавно Медведев в полуфинале обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Владимир Камельзон назвал знаковой победу Медведева над Надалем.