Камельзон считает знаковой победу Медведева над Надалем

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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе россиянина Даниила Медведева над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Камельзон считает знаковой победу Медведева над Надалем
  • Reuters

«Это одна из самых ярких побед Медведева в карьере. Как бы ни старался Надаль, Даниил оказался выше. Второй сет Медведев просто выиграл. Это очень знаковая победа. Асы мирового тенниса Джокович и Надаль проиграли в полуфинале, а в финал вышли ребята, стоящие после них в рейтинге. Возраст берёт даже самых титулованных спортсменов. На первом месте всегда идёт молодость», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он подчеркнул, что и Медведев, и Доминик Тим проделали большую работу, но ему хочется победы именно отечественного спортсмена. 

«Для федерации и страны это было бы круто. Игроки знают друг друга, они идут к пьедесталу первого игрока в мире. У Медведева есть все предпосылки стать первым игроком в мире. У него потрясающие подача, розыгрыш очка, видение композиции игры. Поздравляю нас всех с победой Медведева», — добавил Камельзон.

Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Андрей Ольховский отметил, что Медведев с каждым матчем приближался к победе над Надалем.

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