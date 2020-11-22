Ольховский: Медведев с каждым матчем приближался к победе над Надалем

Двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

«С каждым матчем Медведев приближался к победе над Надалем. Тот факт, что Даниил проиграл первый сет, — не показатель игры. У Медведева было больше шансов сделать брейк, в розыгрыше он казался несколько интереснее, чем Надаль. В третьем сете дожал, молодец! Ключевой момент — гейм при счёте 5:4, когда Надаль подавал. Даня выиграл гейм, и это придало ему уверенности», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее тренер Борис Собкин заявил, что Медведев вытащил почти проигранный матч с Надалем.