Тренер Собкин: Медведев вытащил почти проигранный матч с Надалем
- Reuters
«Матч оставил неоднозначное впечатление. С точки зрения борьбы получилось выдающееся зрелище. Оба, можно сказать, бились как львы, оба хотели выиграть и делали всё для этого. А качество тенниса было разным», — цитирует Собкина РИА Новости.
Он отметил, что были моменты, когда качество игры было очень высоким, а иногда — совершенно наоборот.
«Но в любом случае Даниил просто красавец, он вытащил тяжёлый матч, который был почти проигран. Надаль уже подавал на матч, как правило, игроки такого уровня завершают поединки. Но Даня молодец, он вцепился в игру и довёл матч до победы. Честь ему и хвала», — добавил Собкин.
Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.
Ранее Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира.