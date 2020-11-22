Тренер Собкин: Медведев вытащил почти проигранный матч с Надалем

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Тренер Собкин: Медведев вытащил почти проигранный матч с Надалем
  • Reuters

«Матч оставил неоднозначное впечатление. С точки зрения борьбы получилось выдающееся зрелище. Оба, можно сказать, бились как львы, оба хотели выиграть и делали всё для этого. А качество тенниса было разным», — цитирует Собкина РИА Новости.

Он отметил, что были моменты, когда качество игры было очень высоким, а иногда — совершенно наоборот.

«Но в любом случае Даниил просто красавец, он вытащил тяжёлый матч, который был почти проигран. Надаль уже подавал на матч, как правило, игроки такого уровня завершают поединки. Но Даня молодец, он вцепился в игру и довёл матч до победы. Честь ему и хвала», — добавил Собкин.

Медведев обыграл Надаля со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа 38 минут. В решающем матче российский теннисист встретится с австрийцем Домиником Тимом.

Ранее Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить