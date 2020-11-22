Тренер «Сочи» прокомментировал эпизод с потерей сознания Жоаозиньо в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об эпизоде с потерей сознания полузащитником команды Жоаозиньо во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.
Тренер «Сочи» прокомментировал эпизод с потерей сознания Жоаозиньо в матче с ЦСКА
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Незначительный удар попал в то место, которое используют в боксе, — в челюсть. На некоторое время отключился. От неожиданности такие эпизоды случаются. Дал знать, что ничего страшного не произошло. Это показал дальнейший ход событий, он выглядел очень хорошо», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В конце первого тайма Жоаозиньо упал на газон в результате верховой борьбы с игроком армейцев Бактиёром Зайнутдиновым, после чего потерял сознание.

На поле сразу появились врачи, которые начали оказывать помощь пострадавшему. В итоге Жоазиньо пришёл в себя.

Ранее Виктор Гончаренко объяснил, чего ЦСКА не хватило для победы над «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить