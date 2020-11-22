Тренер «Сочи» прокомментировал эпизод с потерей сознания Жоаозиньо в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался об эпизоде с потерей сознания полузащитником команды Жоаозиньо во время матча 15-го тура Российской премьер-лиги с московским ЦСКА.

«Незначительный удар попал в то место, которое используют в боксе, — в челюсть. На некоторое время отключился. От неожиданности такие эпизоды случаются. Дал знать, что ничего страшного не произошло. Это показал дальнейший ход событий, он выглядел очень хорошо», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В конце первого тайма Жоаозиньо упал на газон в результате верховой борьбы с игроком армейцев Бактиёром Зайнутдиновым, после чего потерял сознание.

На поле сразу появились врачи, которые начали оказывать помощь пострадавшему. В итоге Жоазиньо пришёл в себя.

Ранее Виктор Гончаренко объяснил, чего ЦСКА не хватило для победы над «Сочи».