Гончаренко объяснил, чего ЦСКА не хватило для победы над «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня нам не хватало привычного для нас движения, позиционных атак, качественного завершения», — цитирует Гончаренко Sport24.

По его словам, он попытался усилить игру с помощью замен, но этого не вышло сделать. Специалист считает, что команда хорошо действовала в начале и конце матча, но возникли сложности в середине игры.

«В целом по игре не всё удавалось. Движения мяча, которого нам хотелось, очень не хватало», — добавил Гончаренко.

Втсреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА стал победителем первого круга РПЛ сезона-2020/21.