Гончаренко объяснил, чего ЦСКА не хватило для победы над «Сочи»
- РИА Новости
«Сегодня нам не хватало привычного для нас движения, позиционных атак, качественного завершения», — цитирует Гончаренко Sport24.
По его словам, он попытался усилить игру с помощью замен, но этого не вышло сделать. Специалист считает, что команда хорошо действовала в начале и конце матча, но возникли сложности в середине игры.
«В целом по игре не всё удавалось. Движения мяча, которого нам хотелось, очень не хватало», — добавил Гончаренко.
Втсреча завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что ЦСКА стал победителем первого круга РПЛ сезона-2020/21.