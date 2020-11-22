Траньков высказался о критике журналиста из США антикоронавирусных мер на этапе Гран-при в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал критические высказывания американского журналиста относительно антикоронавирусных мер на этапе серии Гран-при в Москве.

«Окей, он может жаловаться куда угодно. Но это даже формально этап, который проводит федерация — хозяйка соревнований. По внутренним правилам Роспотребнадзора. При чём тут ISU, строго говоря? Мы же не у него в Америке целуемся. Это мания величия у американцев, есть у них черта, что они лучше всех всё знают», — приводит слова Транькова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что с таким же успехом в России могут прокомментировать происходящее в США.

«Зачем партнёр и партнёрша сидят в kiss-and-cry в масках на американских соревнованиях? Они только что катались без них! Зачем они их надели? Это смешно, это шапито. Но у них такие правила. Это правильно, мы их уважаем. А у нас другие правила, более расслабленные. И им стоит их тоже уважать. Всё просто», — добавил Траньков.

Прежде появилась информация, что авторитетный американский журналист Филипп Херш пожаловался в Международный союз конькобежцев (ISU) на нарушения рекомендаций по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во время соревнований на этапе серии Гран-при в Москве.

Ранее сообщалось, что Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве.