Гончаренко рассказал, почему Дивеев сыграл в матче с «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему решил дать сыграть в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» защитнику Игорю Дивееву, несмотря на его травму.

«Травмированные Кучаев, Васин, Дзагоев и Карпов? Если столько людей выпадает, то тяжело что-то говорить. Не смогли сыграть по разным причинам. Дивеев — боец. У нас не было выбора, он вышел. Наполучал сегодня в нос, но это футбол, контактный вид спорта», — цитирует Гончаренко «Чемпионат».

Дивеев получил травму в матче сборных России и Сербии. У него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также перелом костей носа со смещением.

Встреча между ЦСКА и «Сочи» завершилась со счётом 1:1. ЦСКА набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 24 очками в активе находится на пятой позиции.

Ранее Гончаренко объяснил, чего ЦСКА не хватило для победы над «Сочи».