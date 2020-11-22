Футболист «Зенита» Чистяков высказался о пенальти в матче с «Ахматом»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мнением по поводу пенальти, назначенного в ворота его команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

«После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 2:2. «Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 24 очками находится на пятой позиции.

Ранее Сергей Семак отказался комментировать судейство матча «Зенита» с «Ахматом».