Футболист «Зенита» Чистяков высказался о пенальти в матче с «Ахматом»
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«После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».
«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Ахматом» со счётом 2:2. «Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 24 очками находится на пятой позиции.
Ранее Сергей Семак отказался комментировать судейство матча «Зенита» с «Ахматом».