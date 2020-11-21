Семак отказался комментировать судейство матча «Зенита» с «Ахматом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на вопрос о судействе матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (2:2).
Семак отказался комментировать судейство матча «Зенита» с «Ахматом»
  • РИА Новости

«Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты», — цитирует Семака «Чемпионат»

По его словам, он не видел моментов с жёлтыми карточками Ракицкого, хотя с бровки ему не показалось, что нарушение украинца тянуло на предупреждение.

«Удивило ли, что эпизод в штрафной «Ахмата» с вероятным пенальти не рассматривался VAR? Опять же, вопрос по поводу судейства. Ничего не буду говорить — и по поводу судей на VAR в том числе. Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно», — добавил Семак.

«Зенит» набрал 31 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 24 очками находится на пятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ.

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