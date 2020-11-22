Касильяс поделился худшим воспоминанием о «Реале»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс рассказал о своём худшем воспоминании о королевском клубе.

«Худшее воспоминание о «Реале» — мой уход из клуба. Думаю, это было несопоставимо ни с уровнем клуба, ни со статусом игрока, который был там очень долго. Я ушёл расстроенным», — цитирует Касильяса El Pais.

Касильяс является воспитанником «Реала» и дебютировал в основном составе команды в 1998 году. Он выступал за команду до 2015 года. После этого вратарь перешёл в «Порту», в котором провёл пять лет. В августе 2020 года он объявил о завершении карьеры.

Ранее Касильяс рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.