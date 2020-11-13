Касильяс: если стану тренером, то буду похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти

Бывший голкипер и капитан сборной Испании по футболу Икер Касильяс рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.

«С момента сердечного приступа прошло уже полтора года, кардиолог дал мне разрешение жить нормальной жизнью. Чем займусь? Естественно, останусь в футболе. Я вижу много вариантов, где я мог бы быть полезен. Если стану тренером, то буду похож, скорее всего, на Зидана, Дель Боске или Анчелотти. Хотя у меня был другой характер на поле», — приводит слова Касильяса Marca.

39-летний Касильяс дебютировал на клубном уровне в 1998 году. Он играл всего за две команды — «Реал», воспитанником которого является, и «Порту». В общей сложности он отыграл 881 матч на клубном уровне, в 338 из которых оставил свои ворота неприкосновенными. В его активе 15 национальных трофеев, а также три победы в Лиге чемпионов и две — в Суперкубке УЕФА.

За сборную Испании, с которой он выиграл чемпионат мира и дважды стал чемпионом Европы, он провёл 168 матчей, из которых 102 отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Касильяс получил от «Порту» медаль чемпиона Португалии.