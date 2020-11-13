Касильяс: если стану тренером, то буду похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти

Короткая ссылка
Бывший голкипер и капитан сборной Испании по футболу Икер Касильяс рассказал, чем планирует заниматься после завершения спортивной карьеры.
Касильяс: если стану тренером, то буду похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти
  • Reuters

«С момента сердечного приступа прошло уже полтора года, кардиолог дал мне разрешение жить нормальной жизнью. Чем займусь? Естественно, останусь в футболе. Я вижу много вариантов, где я мог бы быть полезен. Если стану тренером, то буду похож, скорее всего, на Зидана, Дель Боске или Анчелотти. Хотя у меня был другой характер на поле», — приводит слова Касильяса Marca.

39-летний Касильяс дебютировал на клубном уровне в 1998 году. Он играл всего за две команды — «Реал», воспитанником которого является, и «Порту». В общей сложности он отыграл 881 матч на клубном уровне, в 338 из которых оставил свои ворота неприкосновенными. В его активе 15 национальных трофеев, а также три победы в Лиге чемпионов и две — в Суперкубке УЕФА.

За сборную Испании, с которой он выиграл чемпионат мира и дважды стал чемпионом Европы, он провёл 168 матчей, из которых 102 отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Касильяс получил от «Порту» медаль чемпиона Португалии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить