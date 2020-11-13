Касильяс: если стану тренером, то буду похож на Зидана, Дель Боске или Анчелотти
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«С момента сердечного приступа прошло уже полтора года, кардиолог дал мне разрешение жить нормальной жизнью. Чем займусь? Естественно, останусь в футболе. Я вижу много вариантов, где я мог бы быть полезен. Если стану тренером, то буду похож, скорее всего, на Зидана, Дель Боске или Анчелотти. Хотя у меня был другой характер на поле», — приводит слова Касильяса Marca.
39-летний Касильяс дебютировал на клубном уровне в 1998 году. Он играл всего за две команды — «Реал», воспитанником которого является, и «Порту». В общей сложности он отыграл 881 матч на клубном уровне, в 338 из которых оставил свои ворота неприкосновенными. В его активе 15 национальных трофеев, а также три победы в Лиге чемпионов и две — в Суперкубке УЕФА.
За сборную Испании, с которой он выиграл чемпионат мира и дважды стал чемпионом Европы, он провёл 168 матчей, из которых 102 отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что Касильяс получил от «Порту» медаль чемпиона Португалии.