Касильяс получил от «Порту» медаль чемпиона Португалии

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Испанский голкипер Икер Касильяс, перенёсший инфаркт и операцию на сердце, получил от «Порту» золотую медаль за победу в португальской Примейре в сезоне-2019/20.
Касильяс получил от «Порту» медаль чемпиона Португалии
  • Reuters

«Мы живём с большой интенсивностью. Иногда мы не ценим вещи. Вы смотрите по сторонам и не видите того, что вас окружает. Обратите внимание. Проанализируйте, если хотите. У меня нет слов, чтобы поблагодарить всех моих коллег за детали вручения мне этой медали. Это похоже на простой жест, но для меня это не так», — написал Касильяс в своём Instagram.

В мае 2019 года у Касильяса на тренировке «Порту» произошёл инфаркт и он перенёс операцию на сердце. Впоследствии он возобновил тренировки, но больше не выходил на поле, заняв должность в административном штате португальского клуба.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» готов предоставить Зидану бессрочный контракт.

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