СМИ: Президент «Реала» готов предоставить Зидану бессрочный контракт
- Reuters
Как сообщает El Chiringuito, Перес видит в Зидане такого же успешного бессменного тренера, как сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», и готов предложить ему бессрочный контракт и расширить его полномочия.
48-летний Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, с перерывом в один сезон. Под его руководством мадридская команда завоевала 11 трофеев, в том числе трижды выиграла Лигу чемпионов.
Ранее Перес заявил, что не стоит ждать громких трансферов от «Реала» этим летом.