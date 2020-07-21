СМИ: Президент «Реала» готов предоставить Зидану бессрочный контракт

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов предоставить главному тренеру команды Зинедину Зидану бессрочный контракт.

Как сообщает El Chiringuito, Перес видит в Зидане такого же успешного бессменного тренера, как сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед», и готов предложить ему бессрочный контракт и расширить его полномочия.

48-летний Зидан возглавляет «Реал» с 2016 года, с перерывом в один сезон. Под его руководством мадридская команда завоевала 11 трофеев, в том числе трижды выиграла Лигу чемпионов.

Ранее Перес заявил, что не стоит ждать громких трансферов от «Реала» этим летом.