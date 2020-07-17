Перес заявил, что не стоит ждать громких трансферов от «Реала» этим летом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не стоит ждать громких покупок от его футбольного клуба нынешним летом.

По словам Переса в интервью Onda Cero, из-за финансовых потерь в связи с пандемией коронавируса клуб не может позволить себе тратить большие деньги на трансферы.

«Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки», — сказал Перес.

16 июля «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу.

Ранее Перес поделился эмоциями по поводу победы команды в Примере.