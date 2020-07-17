Перес заявил, что не стоит ждать громких трансферов от «Реала» этим летом

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил, что не стоит ждать громких покупок от его футбольного клуба нынешним летом.
Перес заявил, что не стоит ждать громких трансферов от «Реала» этим летом
  • Reuters

По словам Переса в интервью Onda Cero, из-за финансовых потерь в связи с пандемией коронавируса клуб не может позволить себе тратить большие деньги на трансферы.

«Этим летом у «Реала» не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая. Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки», — сказал Перес.

16 июля «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу.

Ранее Перес поделился эмоциями по поводу победы команды в Примере.

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