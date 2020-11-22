Жириновский высказался о поражении сборной России по футболу от Сербии

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал поражение сборной России по футболу от Сербии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций.
Жириновский высказался о поражении сборной России по футболу от Сербии
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«Во-первых, Дзюбу убрали — в какой-то степени команда мстила тренеру, что он вот убрал незаслуженно нашего главного капитана команды. А второе — это состояние души наших граждан. Люди не понимают, за что мы боремся, что мы делаем. Никто не поставил задачу обыграть сербов, обыграть турок и войти в лигу выше. Никто не ставит задачу», — сказал Жириновский на YouTube-канале Владимира Соловьёва.

По его словам, игроки уже пресытились деньгами и им нужна другая весомая мотивация.

Сборная России на выезде разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал заложником ситуации в связи с нехваткой качественных кадров.

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