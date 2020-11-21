Канчельскис: мы переоценили результат ЧМ-2018

Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис считает, что главный тренер национальной команды страны Станислав Черчесов стал заложником ситуации в связи с нехваткой качественных кадров.

«Конечно, мы переоценили результат на чемпионате мира. Группа была такая, что мы не могли не выйти из неё. С Испанией стояли всю игру в защите и били по трибунам. Я ещё тогда говорил, что у нас большие проблемы в футболе. Первенство было домашним — а это совсем другое дело. Но делать выводы будем после чемпионата Европы. Там и увидим свой истинный уровень. Черчесов стал заложником ситуации, у него нет кадров. Уровень нашего чемпионата России ниже среднего. Как бы кто ни кричал, что РПЛ в порядке и всё такое, но результатов нет. В еврокубках мы проваливаемся, уступая командам из первенств, которые стоят ниже нас в рейтинге. Это о чём-то говорит», — приводит слова Канчельскиса «Российская газета».

Ранее Орлов заявил, что не видит смысла в отставке Черчесова.