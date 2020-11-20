Орлов не видит смысла в отставке Черчесова

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о судьбе главного тренера сборной России Станислава Черчесова после поражения национальной команды в матче шестого тура Лиги наций УЕФА с Сербией (0:5).

«Конечно, есть огромные претензии и к тренерам, и к футболистам сборной России. Нельзя так позорно выступать. Наш футбол такого недостоин. Игроки, их индивидуальное мастерство и расстановка на поле — всё это вызывает много вопросов. Виновата вся команда. Черчесов виноват, что не умеют отбирать мяч ни Жирков, ни Оздоев? И вратарь Гилерме в первом тайме фактически ни разу не спас. Из этих ошибок всё складывается. Думаю, что Черчесов им не говорил, чтобы они так играли. Это индивидуальное мастерство. В сборной можно только собрать вместе индивидуальных мастеров, дать им какую-то идею. А у нас и нет идеи. Никто не может понять, по какой идее играет сборная России. Нужно готовиться и выходить к весне в другом настроении. Подождём выздоровления Баринова, Головина, чтобы они набрали форму. Какой смысл отправлять Черчесова в отставку? Он справился с главной задачей — выйти на чемпионат Европы. А перед Лигой наций никаких задач не ставили», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Поражение от Сербии не позволило сборной России выйти в дивизион А Лиги наций и опустило команду в третью корзину при жеребьёвке квалификации чемпионата мира — 2022.

Ранее Бубнов выразил сомнение, что поражение от Сербии станет поводом для отставки Черчесова.