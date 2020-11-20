Бубнов не считает, что поражение от Сербии станет поводом для отставки Черчесова

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Трёхкратный чемпион СССР Александр Бубнов подвёл итоги матча шестого тура Лиги наций УЕФА с Сербией (0:5).
Бубнов не считает, что поражение от Сербии станет поводом для отставки Черчесова
  • РИА Новости

«К Черчесову много вопросов, начиная с замен в перерыве. Почему крайним оказался вратарь, в которого он верил? Гилерме не виноват ни в одном пропущенном мяче из четырёх. Замена в этой ситуации — психологический удар. Братья Миранчук не так часто получали мяч, но обостряли и создали несколько моментов. Вышедшие на второй тайм игроки выглядели ничуть не лучше. Возможностей забивать до перерыва у россиян было немало. Проваливались опорная зона и оборона. Почему не получил шанс Соболев, почему так поздно вышел Черышев? Почему сборная не меняет тактику в зависимости от подбора исполнителей? Уступая 0:4, сборная России должна была попытаться сохранить лицо. Но и этого не вышло. Да, мы обсуждаем катастрофу, но всё-таки в отдельно взятом матче. Я  не думаю, что по горячим следам последуют оргвыводы, но это повод и для тренерского штаба, и для руководства крепко задуматься», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Поражение от сборной Сербии помешало российской команде выйти в дивизион А Лиги наций, а также опустило коллектив Станислава Черчесова в третью корзину жеребьёвки квалификации к чемпионату мира — 2022.

Ранее Уткин заявил, что Черчесов давно перестал быть тренером.

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