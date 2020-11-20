Бубнов не считает, что поражение от Сербии станет поводом для отставки Черчесова
- РИА Новости
«К Черчесову много вопросов, начиная с замен в перерыве. Почему крайним оказался вратарь, в которого он верил? Гилерме не виноват ни в одном пропущенном мяче из четырёх. Замена в этой ситуации — психологический удар. Братья Миранчук не так часто получали мяч, но обостряли и создали несколько моментов. Вышедшие на второй тайм игроки выглядели ничуть не лучше. Возможностей забивать до перерыва у россиян было немало. Проваливались опорная зона и оборона. Почему не получил шанс Соболев, почему так поздно вышел Черышев? Почему сборная не меняет тактику в зависимости от подбора исполнителей? Уступая 0:4, сборная России должна была попытаться сохранить лицо. Но и этого не вышло. Да, мы обсуждаем катастрофу, но всё-таки в отдельно взятом матче. Я не думаю, что по горячим следам последуют оргвыводы, но это повод и для тренерского штаба, и для руководства крепко задуматься», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Поражение от сборной Сербии помешало российской команде выйти в дивизион А Лиги наций, а также опустило коллектив Станислава Черчесова в третью корзину жеребьёвки квалификации к чемпионату мира — 2022.
Ранее Уткин заявил, что Черчесов давно перестал быть тренером.