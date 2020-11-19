Уткин о поражении сборной России: Черчесов давно перестал быть тренером

Известный спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после разгромного поражения от Сербии в шестом туре Лиги наций.

«Я был очень расстроен этим результатом. Вопрос о дееспособности тренерского штаба стоит уже давно, просто его удобно не замечать. Черчесов не тренер, он давно перестал им быть. На самом деле он является бюрократом. Я был и остаюсь черчесоскептиком. Не вижу у сборной стратегии. Станислав Саламович никогда не работал с теми футболистами, которые у него есть. Россия играет по системе 8—2, где два человека в атаке. Три — уже много. Игра на постоянное удержание рано или поздно приведёт к провалу», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

По его мнению, в матче с Сербией обрушилась не сборная, а представления большинства болельщиков о ней.

«Вы думали, что это прочное здание, а оказалась времянка, которую удалось построить. Она простояла ровно столько, сколько требовалось. Дальше нужно было строить основательный дом, а этого не произошло», — добавил Уткин.

Сборная России разгромно проиграла Сербии (0:5) и заняла второе место в своей группе Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Гаджи Гаджиев ответил, стоит ли отправить в отставку Черчесова после поражения от Сербии.