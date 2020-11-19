Гаджиев ответил, стоит ли отправить в отставку Черчесова после поражения от Сербии
- РИА Новости
«Думаю, Черчесова не стоит увольнять. В целом его штаб неплохо выполняет свои обязанности. Если вспомнить, то перед тем же домашним чемпионатом мира была проведена огромная работа. Да, сейчас неудачный отрезок, но главная задача решена — сборная России квалифицировалась на Евро-2020. Поражения случаются у всех», — заявил Гаджиев в интервью RT.
Ранее он сказал, в чём сходство между поражениями сборной России от Сербии в 2020-м и Португалии в 2004-м.