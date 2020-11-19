Гаджиев ответил, стоит ли отправить в отставку Черчесова после поражения от Сербии

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», не считает, что главного тренера сборной России Станислава Черчесова стоит отправить в отставку после поражения от команды Сербии в Лиге наций.
Гаджиев ответил, стоит ли отправить в отставку Черчесова после поражения от Сербии
  • РИА Новости

«Думаю, Черчесова не стоит увольнять. В целом его штаб неплохо выполняет свои обязанности. Если вспомнить, то перед тем же домашним чемпионатом мира была проведена огромная работа. Да, сейчас неудачный отрезок, но главная задача решена — сборная России квалифицировалась на Евро-2020. Поражения случаются у всех», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее он сказал, в чём сходство между поражениями сборной России от Сербии в 2020-м и Португалии в 2004-м.

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