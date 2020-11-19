Гаджиев сказал, в чём сходство между поражениями сборной России от Сербии в 2020-м и Португалии в 2004-м

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», ответил, чем схожи поражения сборной России от Сербии в Лиге наций в 2020 году и от Португалии в отборочном турнире чемпионата мира 2006 года. Встреча прошла 13 октября 2004 года и завершилась со счётом 1:7 в пользу подопечных Фелипе Сколари.

«Как минимум в том, что обе этих неудачи продемонстрировали уровень российского футбола. Выступление сборной иллюстрирует это гораздо лучше, чем результаты клубов в еврокубках. Всё-таки там за результат могут отвечать легионеры», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее специалист поделился мнением об игре форварда сборной России Антона Заболотного в матче с командой Сербии в Лиге наций.