Экс-тренер «Крыльев Советов» оценил выступление Заболотного в матче с Сербией

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», поделился мнением об игре форварда сборной России Антона Заболотного в матче с командой Сербии в Лиге наций.
Экс-тренер «Крыльев Советов» оценил выступление Заболотного в матче с Сербией
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«Заболотного взяли в сборную, потому что он отметился не одним и не двумя хорошими голами. Здесь у него также были моменты. Причём в создании одного из них он принял активное участие, классно сыграв на опережение. Антон находился в хорошей физической форме, был активен, перемещался, цеплялся за мячи. Но мы не можем говорить, что он — нападающий номер один в сборной России. По разным причинам не было Артёма Дзюбы, Александра Кокорина, Фёдора Смолова — футболистов, недавно считавшихся лучшими. Да, можно было выпустить Александра Соболева и Фёдора Чалова, но тренерам виднее», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее специалист выразил мнение, что россияне никогда не будут играть в футбол как бразильцы.

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