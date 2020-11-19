Гаджиев: играть как бразильцы мы никогда не будем

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», рассказал, как в 1960-х годах российских футболистов пытались сделать похожими на бразильцев по манере игры.

«Но прежде всего необходимо, чтобы игра команды соответствовала требованиям игры и учитывала индивидуальные особенности исполнителей. Вспомним период с 1958 по 1962 год. Гавриил Качалин говорил, что мы должны играть в нагнетательном темпе, а футбол должен быть комбинационный, коллективный. Следовательно, в его основе лежали физическая готовность и командные взаимодействия. А потом в стране стали говорить, что у советских игроков должна быть такая же техника, как у пентакампеонов. Мы начали смещать акценты — и что получилось? Ничего. Играть как бразильцы мы никогда не будем», — заявил Гаджиев в интервью RT.

По словам специалиста, впоследствии футбольные руководители поняли, что подобные методы не дали результатов, и вновь сделали акцент на «физику».

«Возвращаться к старой модели стали лишь при Валерии Лобановском. На мой взгляд, мы должны стоять на этих принципах: жёсткие требования при игре в обороне, высокая физическая готовность, агрессия в атаке», — заключил Гаджиев.

Ранее экс-тренер «Амкара» назвал главную причину крупного поражения России в матче с Сербией.