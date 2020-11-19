Экс-тренер «Амкара» назвал главную причину крупного поражения России в матче с Сербией

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», рассказал, в чём главная причина неудачного выступления сборной России в гостевом матче Лиги наций с командой Сербии.

«В проблемах с подготовкой квалифицированных футболистов. Например, недавно общался с человеком, который занимается анализом уровня игроков и их стоимости на трансферном рынке. По его словам, в настоящее время россияне не только не попадают в 100 лучших в мире, но могут не войти и в топ-500. В свете этого спорно говорить о наших претензиях на что-то серьёзное, превосходстве над сербами», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев заявил, что поражения со счётом 0:5 не являются чем-то новым для российских болельщиков.