Экс-тренер «Амкара» назвал главную причину крупного поражения России в матче с Сербией

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Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», рассказал, в чём главная причина неудачного выступления сборной России в гостевом матче Лиги наций с командой Сербии.
Экс-тренер «Амкара» назвал главную причину крупного поражения России в матче с Сербией
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«В проблемах с подготовкой квалифицированных футболистов. Например, недавно общался с человеком, который занимается анализом уровня игроков и их стоимости на трансферном рынке. По его словам, в настоящее время россияне не только не попадают в 100 лучших в мире, но могут не войти и в топ-500. В свете этого спорно говорить о наших претензиях на что-то серьёзное, превосходстве над сербами», — сказал Гаджиев в интервью RT.

Ранее Гаджиев заявил, что поражения со счётом 0:5 не являются чем-то новым для российских болельщиков.

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