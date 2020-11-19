Гаджиев о поражении от Сербии: 0:5 — не новость для нас

Известный российский футбольный тренер Гаджи Гаджиев, известный по работе с «Крыльями Советов» и «Амкаром», ответил, какие впечатление у него вызвала игра между сборными Сербии и России в Лиге наций.

«Российский футбол достаточно динамично сдаёт свои позиции. В нынешнем сезоне отечественные команды пока не выиграли ни одной встречи в еврокубках, в прошлом выступили крайне неудачно и проигрывали с крупным счётом. 0:5 — это не новость для нас. Наши коллективы пропускали по пять голов от «Лудогорца», «Базеля»», — заявил Гаджиев в интервью RT.

Ранее президент ФК «Урал» Григорий Иванов выразил мнение, что Станислав Черчесов должен продолжить работу на посту главного тренера сборной России.