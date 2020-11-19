Президент «Урала» считает, что Черчесов должен продолжить работу со сборной России

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о разговорах относительно будущего Станислава Черчесова во главе сборной России после серии неудачных выступлений национальной команды.

«Обидно, что проиграли, но что тут — устали. Нельзя столько играть футболистам. Вы посмотрите, все играют через два на третий — вот за сбор три матча провели. Сейчас всех собак на сборную вешать не нужно»,— приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что перед домашним чемпионатом мира сборная также не показывала хорошую игру.

«Тренер посмотрел молодёжь, в команде было много травмированных. Сейчас кричат все: «В отставку!» В какую отставку? Два года назад все носили Стаса на руках, а теперь отправляют в отставку. Считаю, что он должен работать. Команда заиграет, и всё будет у нас нормально. Проиграли — да, больно, всё понятно. Я посмотрел бы, как кто-то за десять дней три игры проведёт. Матч за матчем усталость накапливается», — добавил Иванов.

Текущая безвыигрышная серия российской команды достигла шести матчей.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала и квалифицировалась на Евро-2020.

Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что не считает необходимым поднимать вопрос о будущем Черчесова в сборной России.