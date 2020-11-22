Гендиректор «Аталанты» высказался о положении Миранчука в команде

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Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино прокомментировал текущее положение в команде российского полузащитника Алексея Миранчука.
Гендиректор «Аталанты» высказался о положении Миранчука в команде
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«Безусловно, тренер лучше нас знает, какова динамика футболистов и как они работают на тренировках. У Миранчука будет время в следующих матчах, так как он пользуется доверием тренера и клуба. В этот момент мы должны использовать игроков очень внимательно, потому что у нас будет много встреч за короткое время» — цитирует Марино CalcioNews24.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре. Пока на его счету три матча и два гола за новую команду.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в Серии А, Миранчук вышел в конце матча.

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