«Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в Серии А, Миранчук вышел в конце матча

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«Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в матче восьмого тура итальянской футбольной Серии А.
«Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в Серии А, Миранчук вышел в конце матча
  • © REUTERS/Alberto Lingria

Встреча прошла в Специи и завершилась со счётом 0:0.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на замену на 84-й минуте.

«Аталанта» набрала 14 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» с девятью очками занимает 12 строчку.

Ранее сообщалось, что одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» из сборной Украины получил положительный результат теста на COVID-19.

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