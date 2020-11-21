«Аталанта» сыграла вничью со «Специей» в Серии А, Миранчук вышел в конце матча
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Встреча прошла в Специи и завершилась со счётом 0:0.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на замену на 84-й минуте.
«Аталанта» набрала 14 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» с девятью очками занимает 12 строчку.
Ранее сообщалось, что одноклубник Алексея Миранчука по «Аталанте» из сборной Украины получил положительный результат теста на COVID-19.