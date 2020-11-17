Одноклубник Миранчука по «Аталанте» из сборной Украины сдал положительный тест на COVID-19

Игроки сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес сдали положительные тесты на коронавирус.

Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола, также заболел тренер по физподготовке Иван Баштовой.

Известно, что представители «Шахтёра» Кривцов, Мораес и Баштовой ранее уже переболели COVID-19 и должны иметь антитела.

Малиновский выступает за «Аталанту» вместе с Алексеем Миранчуком.

16 ноября после сдачи положительных тестов были изолированы Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Также стало известно, что защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко прокомментировал критику в свой адрес после поражения от Германии в матче группового этапа Лиги наций.