Одноклубник Миранчука по «Аталанте» из сборной Украины сдал положительный тест на COVID-19
- Reuters
Как сообщает сайт Украинской ассоциации футбола, также заболел тренер по физподготовке Иван Баштовой.
Известно, что представители «Шахтёра» Кривцов, Мораес и Баштовой ранее уже переболели COVID-19 и должны иметь антитела.
Малиновский выступает за «Аталанту» вместе с Алексеем Миранчуком.
16 ноября после сдачи положительных тестов были изолированы Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.
Также стало известно, что защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко прокомментировал критику в свой адрес после поражения от Германии в матче группового этапа Лиги наций.