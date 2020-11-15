Зинченко отреагировал на критику после поражения Украины от Германии

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Защитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко прокомментировал критику в свой адрес после поражения от Германии в матче группового этапа Лиги наций.
Зинченко отреагировал на критику после поражения Украины от Германии
  • © Matthias Koch via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Читая всю грязь, которая вылилась на меня и мою семью после вчерашней игры, в очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать», — приводит слова Зинченко Tribuna.com.

Он сказал, что на данный момент с него такой спрос, что ошибаться на чужой половине поля непозволительно, а также за эти ошибки люди начинают желать смерти и ему, и его семье.

«Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждёт финал, будьте с командой», — добавил Зинченко.

Украина проиграла Германии со счётом 1:3.

Ранее Йоахим Лёв рассказал, какие проблемы доставили сборной Германии украинцы.

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