Лёв рассказал, какие проблемы доставили сборной Германии украинцы

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал игру с командой Украины в Лига наций.

Немцы в Лейпциге праздновали победу со счётом 3:1.

«Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, соперник очень быстро и динамично переходил из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто», — цитирует Лёва сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко отметил положительные моменты в игре сборной Украины в проигранном матче с Германией.