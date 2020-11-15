Лёв рассказал, какие проблемы доставили сборной Германии украинцы

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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал игру с командой Украины в Лига наций.
Лёв рассказал, какие проблемы доставили сборной Германии украинцы
  • © REUTERS/Annegret Hilse

Немцы в Лейпциге праздновали победу со счётом 3:1.

«Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, соперник очень быстро и динамично переходил из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто», — цитирует Лёва сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко отметил положительные моменты в игре сборной Украины в проигранном матче с Германией.

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