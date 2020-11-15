Шевченко отметил положительные моменты в игре сборной Украины в проигранном матче с Германией
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Встреча прошла в Лейпциге.
«Мы пытались играть в свой футбол, иногда нам это неплохо удавалось. Однако нам противостояла хорошо организованная команда. Мы были близки к ничьей, но не реализовали свои моменты. Самое главное, у нас правильная структура игры, есть чёткий стиль. Мы протестировали своих игроков на высшем уровне и получили фантастический опыт», — приводит слова Шевченко сайт УЕФА.
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