Шевченко отметил положительные моменты в игре сборной Украины в проигранном матче с Германией

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко высказался о поражении от Германии в Лиге наций (1:3).

Встреча прошла в Лейпциге.

«Мы пытались играть в свой футбол, иногда нам это неплохо удавалось. Однако нам противостояла хорошо организованная команда. Мы были близки к ничьей, но не реализовали свои моменты. Самое главное, у нас правильная структура игры, есть чёткий стиль. Мы протестировали своих игроков на высшем уровне и получили фантастический опыт», — приводит слова Шевченко сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что Фернанду Сантуш назвал причины поражения Португалии от Франции в Лиге наций.