Защитник «Орландо» вывел команду четвертьфинал плей-офф MLS, отразив решающий удар в серии пенальти

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Защитник «Орландо Сити» Родриго Шегель отразил решающий удар в серии пенальти в матче 1/8 финала плей-офф североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) с «Нью-Йорк Сити».
Защитник «Орландо» вывел команду четвертьфинал плей-офф MLS, отразив решающий удар в серии пенальти
  • Reuters

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1.

Уже в серии пенальти, при счёте 4:3 а пользу «Орландо» голкипер команды из Флориды Педро Гальесе получил жёлтую карточку за преждевременный выход с линии ворот во время исполнения соперником удара. Это предупреждение было для него вторым, и он был удалён с поля. Его место в воротах занял Шегель.

В итоге «Орландо» и «Нью-Йорк», исполнив по пять ударов не сумели определить победителя, после чего в серии до промаха, также реализовали по две попытки. Третьим в составе «Нью-Йорка» исполнять 11-метровый удар вышел Гудмундур Тораринссон, который не сумел переиграть Шегеля — тот парировал удар исландца, и принёс «Орландо» победу и выход в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Казахстана забил с центра поля в матче Лиги наций с Албанией.

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