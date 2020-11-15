Футболист сборной Казахстана забил с центра поля в матче с Албанией
- © REUTERS/Florion Goga
К середине первого тайма игроки Казахстана пропустили уже два мяча, и на 24-й минуте Абикен решил пробить по воротам соперника сразу после розыгрыша мяча с центра поля.
Тем не менее встреча всё равно завершилась в пользу Албании — 3:1.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу потерпела первое поражение от Турции в истории.
ВОТ ЭТО ГОЛААСОООО. Казахи запулили в ворота албанцев прямиком с центра поля ☄️— Матч ТВ (@MatchTV) November 15, 2020
Ты такое вообще видел в профессиональном футболе? pic.twitter.com/x2YlKphVhq