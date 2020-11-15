Футболист сборной Казахстана забил с центра поля в матче с Албанией

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Айбол Абикен забил мяч с центра поля в матче группового этапа Лиги наций с Албанией.

К середине первого тайма игроки Казахстана пропустили уже два мяча, и на 24-й минуте Абикен решил пробить по воротам соперника сразу после розыгрыша мяча с центра поля.

Тем не менее встреча всё равно завершилась в пользу Албании — 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу потерпела первое поражение от Турции в истории.