Российские дзюдоисты завоевали три золота на ЧЕ в Чехии

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Сборная России по дзюдо заняла второе место в медальном зачете чемпионата Европы в чешской Праге.
Российские дзюдоисты завоевали три золота на ЧЕ в Чехии
  • РИА Новости

Всего россияне завоевали семь медалей — три золота, три серебра и одна бронза.

Чемпионами Европы стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Серебряные награды завоевали Яго Абуладзе (до 60 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг), а бронзовую награду выиграла Мадина Таймазова (до 70 кг).

Победу в медальном зачёте одержала сборной Франции — пять золотых и три бронзовые медали. Тройку замкнула команда Грузии — одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Ранее сообщалось, что российский дзюдоист Мшвидобадзе стал чемпионом Европы.

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