Газзаев сравнил гол Зобнина в ворота «Динамо» со слаломным проходом горнолыжника

Бывший игрок и тренер «Динамо» Валерий Газзаев высказался о матче со «Спартаком» в 15-м туре чемпионата России.

По его мнению, на поле стадиона «Открытие Арена» получилось боевое дерби с высоким накалом и большим количеством единоборств.

«Динамо» смотрелось очень неплохо. Возможно, бело-голубые были даже поближе к победе. Но Роман Зобнин, конечно, забил гол-шедевр. Как горнолыжник, совершил такой слаломный проход. Великолепный мяч! Вошёл как нож в масло. Здорово сыграл. В принципе, и Антон Шунин, и Александр Максименко провели добротный матч. Бросалось в глаза, как «Динамо» было заряжено на победу, оно мне понравилось больше, чем «Спартак». Но, наверное, ничья всё-таки закономерный результат», — приводит слова Газзаева «СЭ».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев посетовал на нехватку игровой мысли в матче «Динамо» и «Спартака».