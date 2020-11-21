Кобелев посетовал на нехватку игровой мысли в матче «Динамо» и «Спартака»
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На взгляд специалиста, футбол на стадионе «Открытие Арена» получился интенсивным, но неярким.
«Команды пытались прессинговать, «Динамо» в большей степени. Был сумбур, мысли игровой было не так много, как хотелось бы. Равная игра получилась. Всё-таки ничья закономерна по игре. В первом тайме «Динамо» имело небольшое преимущество, во втором — «Спартак». В игре всего два-три голевых момента было», — цитирует Кобелева «СЭ».
Он также отметил, что делёжка очков в этом матче на руку ЦСКА и «Зениту».
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин положительно оценил работу Сандро Шварца в «Динамо».