Силкин положительно оценил работу Шварца в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что порадовался за «Динамо», несмотря на упущенную победу в матче со «Спартаком» (1:1).

По мнению специалиста, команды играли в быстрый футбол и пытались поймать друг друга на контратаках.

«Мне понравилось, что «Динамо» играло в открытый футбол, не закрылось. Пока работу Сандро Шварца оцениваю позитивно. Такое «Динамо», конечно, должно ставить задачу борьбы за тройку», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что вратаря «Динамо» Антона Шунина нельзя винить за пропущенный гол от Романа Зобнина.

Ранее сообщалось, что тренер «Динамо» Андрей Воронин назвал обидным результат матча со «Спартаком».