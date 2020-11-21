Воронин назвал обидным для «Динамо» результат матча со «Спартаком»
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По его словам, по содержанию матч получился в целом хорошим.
«У «Спартака» было достаточно моментов, Антон Шунин пару раз выручил. И у нас были моменты. Игра интересная, хорошая. Но 1:1 — обидно, конечно», — приводит слова специалиста Sport24.
По его словам, перед «Динамо» стоит задача побороться за попадание в призовую тройку.
Ранее хоккеист Александр Овечкин заявил, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ.