Воронин назвал обидным для «Динамо» результат матча со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Андрей Воронин высказался об игре со «Спартаком» (1:1) в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, по содержанию матч получился в целом хорошим.

«У «Спартака» было достаточно моментов, Антон Шунин пару раз выручил. И у нас были моменты. Игра интересная, хорошая. Но 1:1 — обидно, конечно», — приводит слова специалиста Sport24.

По его словам, перед «Динамо» стоит задача побороться за попадание в призовую тройку.

Ранее хоккеист Александр Овечкин заявил, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ.