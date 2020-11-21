Леонова о победе Туктамышевой: её оценили по достоинству, она постаралась

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Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова высказала мнение о победе Елизаветы Туктамышевой на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Леонова о победе Туктамышевой: её оценили по достоинству, она постаралась
  • Reuters

«Очень рада за Лизу! Её оценили по достоинству, она постаралась. Ещё другие наваляли. Не знаю, что могло быть, если бы все чисто катались. Но уже по короткой было понятно, что Лиза дальше тройки никуда не улетит. Вопрос был лишь в том, будет она первой, второй или третьей», — приводит слова Леоновой Sport24.

По итогам двух прокатов Туктамышева набрала 223,39 балла: 74,70 — за короткую программу и 148,69 — за произвольную.

Ранее сообщалось, что Наталья Бестемьянова не считает сенсацией победу Туктамышевой на этапе Гран-при в Москве.

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