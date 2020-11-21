«Тоттенхэм» взял верх над «Манчестер Сити» и возглавил турнирную таблицу АПЛ

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Лондонский «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Тоттенхэм» взял верх над «Манчестер Сити» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
  • © REUTERS/Clive Rose

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

В составе хозяев на пятой минуте отличился Сон Хын Мин, а на 65-й забил Джованни Ло Чельсо.

Таким образом, подопечные Жозе Моуринью набрали 20 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» с 12 очками в активе находится на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» упустила шанс выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Брайтону».

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