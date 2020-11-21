«Астон Вилла» упустила шанс выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Брайтону»

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Бирмингемская «Астон Вилла» потерпела поражение от «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Астон Вилла» упустила шанс выйти на первое место в АПЛ, проиграв «Брайтону»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Астон Вилле» принесли голы Дэнни Уэлбека и Соломона Марча, отличившихся на 12-й и 56-й минутах соответственно.

В составе «Астон Виллы» на 47-й минуте забил Эзри Конса.

Гости уже в компенсированное ко второму тайму время остались вдесятером после удаления Тарика Лампти за вторую жёлтую карточку.

Таким образом «Астон Вилла» упустила возможность подняться на первое место в АПЛ. Бирмингемская команда, всё ещё имеющая в запасе перенесённый матч первого тура, с 15 очками осталась на шестом месте. «Брайтон», впервые в истории на выезде победивший «Астон Виллу», с девятью очками в активе — 16-й.

Ранее сообщалось, что «Челси» обыграл «Ньюкасл» и вышел на первое место в АПЛ.

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