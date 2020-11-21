Тренер «Динамо» о матче со «Спартаком»: думаю, все получили удовольствие от игры

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу ничьей со столичным «Спартаком» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сегодня была очень интенсивная игра. У нас было много моментов в первом тайме. Я доволен тем, как команда играла при владении мячом. Первой половиной я абсолютно доволен. В концовке мы обменялись опасными моментами: «Спартак» попал в штангу, мы попали в перекладину», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «Динамо» немного пассивно начало второй тайм, а также он остался недоволен переходами из обороны в атаку. Специалист выразил мнение, что это связано с тем, что вышли игроки, которые ранее были травмированы.

«Считаю, мы забили заслуженный гол. Мы могли заработать три очка, но пропустили. Мы нанесли 19 ударов. Для игры на выезде это достаточно хороший показатель. Во втором тайме мы хорошо защищались. Думаю, все получили удовольствие от игры. Также отмечу тактическую составляющую игры», — добавил Шварц.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ничью со «Спартаком».