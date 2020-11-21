Член совета директоров «Динамо» Степашин прокомментировал ничью со «Спартаком»

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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ничью со столичным «Спартаком» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Член совета директоров «Динамо» Степашин прокомментировал ничью со «Спартаком»
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«Счёт по игре, я считаю. Могли взять три очка, но всё по-честному. Тем более забил гол нам кто? Динамовец Зобнин! Первый тайм был хороший. Перспективы Шварца? Они зависят от «Динамо», — цитирует Степашина Sport24.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее сообщалось, что хавбек красно-белых Роман Зобнин признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Динамо».

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