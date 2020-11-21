Хоккеист «Металлурга» Прохоркин: я не идиот, чтобы драться с тренером
- РИА Новости
«Вы что, смеётесь? Если бы была драка, завтра на игре у кого-то бы были побои. Эта информация — обман. Никаких драк ни у меня, ни у ребят не было. Если хотите, можете сами спросить у Гольца. Александр — неконфликтный человек. А я — не идиот, чтобы драться с тренером», — приводит слова Прохоркина «Спорт-Экспресс».
Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с одноклубниками неудачные результаты команды в последних матчах, а тренер потребовал от них прекратить этот разговор.
Ранее в «Металлурге» опровергли слухи о драке Прохоркина с тренером Гольцем в самолёте.