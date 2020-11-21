В «Металлурге» опровергли слухи о драке Прохоркина с тренером Гольцем в самолёте

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Первый вице-президент и директор магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» Сергей Ласьков отреагировал на информацию, что нападающий команды Николай Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера Александром Гольцем.
В «Металлурге» опровергли слухи о драке Прохоркина с тренером Гольцем в самолёте
  • РИА Новости

«Почитайте Высоцкого: «Сколько слухов наши уши поражает». Я уже всем рассказал. Вчера нормально команда приехала. Нормально попарились в бане, синяков и ссадин не видел. Где вы всё это берёте? Где вы берёте всё это, извините, говно? Чего пацанам что-то делить? Мы с этой поездки привезли 60% очков», — цитирует Ласькова Sport24.

Он отметил, что игроки команды были очень уставшими после матча с хабаровским «Амуром» и им было не до конфликтов.

«Они еле до самолёта доползли, коврики расстелили, пожрали и спать. У нас нет никаких конфликтов», — добавил Ласьков.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Металлурга» Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера.

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