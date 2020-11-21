СМИ: Хоккеист «Металлурга» Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, нападающие Николай Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с одноклубниками неудачные результаты команды в последних матчах, а тренер потребовал от них прекратить этот разговор.
В итоге всё завершилось дракой между Прохоркиным и Гольцем. При этом главный тренер команды Илья Воробьёв проигнорировал данный конфликт.
Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме проиграл «Амуру» в КХЛ.