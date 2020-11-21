СМИ: Хоккеист «Металлурга» Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера

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Между игроками магнитогорского «Металлурга» и ассистентом главного тренера Александром Гольцем произошёл конфликт в самолёте, который летел из Хабаровска в Магнитогорск.
СМИ: Хоккеист «Металлурга» Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, нападающие Николай Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с одноклубниками неудачные результаты команды в последних матчах, а тренер потребовал от них прекратить этот разговор.

В итоге всё завершилось дракой между Прохоркиным и Гольцем. При этом главный тренер команды Илья Воробьёв проигнорировал данный конфликт.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме проиграл «Амуру» в КХЛ.

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