СМИ: Хоккеист «Металлурга» Прохоркин подрался в самолёте с ассистентом главного тренера

Между игроками магнитогорского «Металлурга» и ассистентом главного тренера Александром Гольцем произошёл конфликт в самолёте, который летел из Хабаровска в Магнитогорск.

Как сообщает Sport24, нападающие Николай Прохоркин и Сергей Плотников на повышенных тонах обсуждали с одноклубниками неудачные результаты команды в последних матчах, а тренер потребовал от них прекратить этот разговор.

В итоге всё завершилось дракой между Прохоркиным и Гольцем. При этом главный тренер команды Илья Воробьёв проигнорировал данный конфликт.

Ранее сообщалось, что «Металлург» в овертайме проиграл «Амуру» в КХЛ.