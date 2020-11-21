Колесников на этапе ISL проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда

Россиянин Климент Колесников проплыл 100 м на спине в составе смешанной эстафеты на этапе Международной лиги плавания быстрее рекорда мира.

На этапе эстафеты российский пловец преодолел дистанцию за 48,58 секунды. При этом мировой рекорд на короткой воде, который установил сам Колесников в 2017 году на Кубке Сальникова, составляет 48,90 секунды.

Международная федерация плавания (FINA) ратифицирует рекорды ISL только в том случае, когда признает соревнования соответствующими всем пунктам регламента организации.

Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда.