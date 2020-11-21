Колесников на этапе ISL проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда

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Россиянин Климент Колесников проплыл 100 м на спине в составе смешанной эстафеты на этапе Международной лиги плавания быстрее рекорда мира.
Колесников на этапе ISL проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда
  • РИА Новости

На этапе эстафеты российский пловец преодолел дистанцию за 48,58 секунды. При этом мировой рекорд на короткой воде, который установил сам Колесников в 2017 году на Кубке Сальникова, составляет 48,90 секунды.

Международная федерация плавания (FINA) ратифицирует рекорды ISL только в том случае, когда признает соревнования соответствующими всем пунктам регламента организации.

Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде.

Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда.

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