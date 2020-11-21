Колесников на этапе ISL проплыл 100 м на спине быстрее мирового рекорда
- РИА Новости
На этапе эстафеты российский пловец преодолел дистанцию за 48,58 секунды. При этом мировой рекорд на короткой воде, который установил сам Колесников в 2017 году на Кубке Сальникова, составляет 48,90 секунды.
Международная федерация плавания (FINA) ратифицирует рекорды ISL только в том случае, когда признает соревнования соответствующими всем пунктам регламента организации.
Колесников является двукратным чемпионом мира по плаванию на короткой воде.
Ранее сообщалось, что фигуристка Александра Трусова на этапе Кубка России в Казани превзошла два мировых рекорда.