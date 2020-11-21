Источник: «Локомотив» не собирается продолжать судебное разбирательство с Геркусом

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Московский футбольный клуб «Локомотив» не намерен продолжать судебное разбирательство с бывшим генеральным директором Ильёй Геркусом.
Источник: «Локомотив» не собирается продолжать судебное разбирательство с Геркусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

В конце января «Локомотив» обратился в суд с требованием взыскать с бывшего гендиректора 144 млн рублей по результатам аудиторской проверки по поводу необоснованных растрат. В сентябре Геркус выиграл дело у «Локомотива» по итогам слушания в Арбитражном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» сформулировали 27 претензий к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову и гендиректору Василию Кикнадзе.

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